КИУ: Центризбирком закрыл глаза на 2-3 фальсификации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил председатель правления Комитета избирателей Украины Александр Черненко.

По его словам, в 90% округов результаты не были очень искажены и отвечали волеизъявлению избирателей. В то же время, в около 20 проблемных округах, убежден А.Черненко, происходило сознательное промедление с подсчетом голосов и нарушения в работе окружных избирательных комиссий.

«В половине этих проблемных округов из-за долгих, затяжных боев, но справедливость победила», - сказал А.Черненко.

Он отметил, что, по оценкам КИУ, результаты голосования все-таки были фальсифицированы в 7-8 округах, тогда как о перевыборах речь идет только в пяти из них: №№94, 132, 194, 197 и 223.

В частности, А.Черненко считает, что в 11-м и 14-м округах Винницкой области результаты голосования также были фальсифицированы, хотя ЦИК этого не признала.

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«Эти перевыборы в 5 округах - это, конечно, шаг назад в демократичности украинских выборов, потому что там нужно было просто нормально, честно подвести итоги выборов», - считает А.Черненко.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – №94 (Обухов, Киевская область), №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев) и о необходимости проведения в них повторных выборов.