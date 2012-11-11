ЦИК не послушала Усенко-Черную - победителей в 11,14 и 184 округах объявили

Центральная избирательная комиссия вторично отказалась поддержать инициированное заместителем председателя комиссии Жанной Усенко-Черной постановление о невозможности установления достоверных результатов выборов народных депутатов 28 октября в трех одномандатных округах - № 11 (Винница), № 14 (Жмеринка, Винницкая область) и № 184 (Новая Каховка, Херсонская область).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий проект решения поддержали лишь пять членов Центризбиркома: Андрей Магера, Ж.Усенко-Черная, Юлия Швец, Игорь Жиденко и Валерий Шелудько.

Таким образом, ЦИК начала объявлять официальные результаты выборов в 34-х одномандатных избирательных округах.

Как сообщал УНИАН, сегодня на заседании Ж.Усенко-Черная призвала коллег не устанавливать официальные результаты выборов народных депутатов 28 октября в трех одномандатных избирательных округах: № 11 (Винница), № 14 (Жмеринка, Винницкая область) и № 184 (Новая Каховка, Херсонская область).

"Я считаю невозможной работу парламента при условии, если в нем будут работать депутаты, которые получили мандат благодаря манипуляциям. Если в ведро с яблоками бросить одно гнилое яблоко, сгниют все яблоки в ведре. Я прошу - не портите этот парламент. Я призываю исключить из повестки дня установление результатов выборов в округах №№ 11, 14, 184. Мы заводим людей, которые украли мандат, как подручное средство использовали "Беркут", окружные комиссии и суды", - сказала Ж.Усенко-Черная.

В свою очередь, член ЦИК Юлия Швец, поддерживая Ж.Усенко-Черную, предложила альтернативный проект решения о невозможности установления результатов выборов в трех округах. Кроме того, по ее словам, невозможно устанавливать официальные результаты выборов в округе № 11 в связи с открытым судебным производством по иску о неправомерности действий ОИК при составлении итогового протокола.