Митинг под ЦИК уже свернули
20:26, 12 ноября 2012Политика
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Объединенная оппозиция и их сторонники сегодня вечером завершили акцию протеста возле здания ЦИК против фальсификаций результатов парламентских выборов.
Модератор призвал собраться на митинг возле здания парламента 17 декабря
Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк сообщил журналистам по окончании митинга.
В свою очередь модератор митинга, актер Евгений Нищук призвал сторонников оппозиции собраться на митинг возле здания парламента 17 декабря, когда должно начаться первое заседание Верховной Рады нового состава.
Он отметил, что о времени и дате организаторы акции сообщат позже.
Как сообщал УНИАН, 5 ноября оппозиция начала возле ЦИК акцию протеста против фальсификаций на выборах.
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