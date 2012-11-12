Митинг под ЦИК уже свернули

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк сообщил журналистам по окончании митинга.

В свою очередь модератор митинга, актер Евгений Нищук призвал сторонников оппозиции собраться на митинг возле здания парламента 17 декабря, когда должно начаться первое заседание Верховной Рады нового состава.

Он отметил, что о времени и дате организаторы акции сообщат позже.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября оппозиция начала возле ЦИК акцию протеста против фальсификаций на выборах.