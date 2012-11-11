Глава ЦИК хочет засудить судей из округа Засухи

Председатель Центральной избирательной комиссии Владимир Шаповал намерен инициировать рассмотрение на заседании Высшего совета юстиции вопроса о привлечении к ответственности трех судей Киевского окружного административного суда, которые приняли решение о признании недействительными результатов голосования на выборах народных депутатов на 27 избирательных участках в одномандатном избирательном округе № 94 (Обухов, Киевская область).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Шаповал сообщил сегодня на заседании ЦИК после объявления официальных результатов выборов в 34-х одномандатных избирательных округах.

"Я, как член Высшего совета юстиции, буду ставить вопрос о привлечении судей (к ответственности) за нарушение присяги", - сказал В.Шаповал.

Председатель ЦИК напомнил, что судьи Киевского окружного административного суда приняли решение о признании недействительным голосования на 27 избирательных участках одномандатного избирательного округа № 94. По его мнению, судьи проигнорировали положение украинского законодательства о применении практики решений Европейского суда по правам человека.

"В решении Европейского суда по делу "Ковач против Украины", которое было принято 7 февраля 2008 года, содержится очень важное положение, которое является обязательным для судей государств, подписавших соответствующую конвенцию. По моему убеждению, как члена Высшего совета юстиции, суд проигнорировал положение закона о выполнении решений Европейского суда по правам человека", - заявил В.Шаповал.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября ОИК №94 Киевской области объявила победителем кандидата от Партии регионов Татьяну Засуху.

Вместе с тем, в Объединенной оппозиции «Батьківщина» заявили о фальсификациях, подчеркнув, что «ОИК № 94 в нарушение всех процедур, без обсуждения и даже голосования составила итоговый протокол, в который вписала победу Т.Засухи, хотя на этом округе с отрывом в почти 10 тысяч голосов победил представитель «Батьківщини» Виктор Романюк».

В оппозиции также отметили, что «члены комиссии без проведения рассмотрения, без принятия жалоб, без голосования признали недействительным голосование на 27 участках округа, таким образом, просто упразднив волеизъявление около 30 тысяч жителей области».

6 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября и необходимости проведения повторных выборов в пяти одномандатных округах, среди которых округ № 94 (Обухов, Киевская область).

9 ноября Окружной административный суд Киева отказал в удовлетворении иска «Батьківщини» о признании противоправной и отмене постановления ОИК № 94 о признании недействительным голосования на 27 участках.