СБУ возбудила два дела по фактам хакерских DDoS-атак

Об этом газете "Зеркало недели. Украина" сообщили в пресс-центре СБУ.

В спецслужбе отметили, что с заявлениями о таких преступлениях обратились глава правительства АР Крым Анатолий Могилев и руководитель Центра журналистских расследований Валентина Самар (атака на сайт Центра).

По фактам DDoS-атак на указанные сайты возбуждены уголовные дела по ч.1. статьи 361 (незаконное вмешательство в работу компьютеров, систем и сетей) Уголовного кодекса Украины.

Издание напоминает, что накануне выборов хакерским атакам подверглись десятки интернет-ресурсов по всей Украине.

17 октября в результате DDoS-атак «легли» сайты партий «Батькивщина», «Фронт Змин» и персональные сайты Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко.

28 октября с 13.00 список атакованных ресурсов оппозиции расширился – к нему добавились персональные сайты Александра Турчинова и Арсения Яценюка. В свою очередь пресс-служба ПР заявила об атаке в это же время на свой официальный сайт, обвинив оппонентов в блокировании достоверной информации и провокации.

Сайты Гражданской сети «ОПОРА», сайт и два избирательных проекта Комитета избирателей Украины, проекты «Интерньюз-Украина» Electua.org и сайта «Майдан» были атакованы часом позже партийных сайтов — приблизительно в 14.00.

30 октября Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что в день выборов с 16.04 DDоS-атака также велась на сайты Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и Президента Украины.

Во время избирательной кампании атакам также было подвержено множество интернет-изданий.