Сайты оппозиционных политических партий «положили» ddos-атаки

Об А.Гриценко написал в Фейсбуке.

«Ddos-ударами хакеры завалили мой персональный сайт. Также - персональные сайты Тимошенко, Турчинова и Яценюка. Власть, по-видимому, решила к фальсификациям на участках добавить еще и компьютерные игрища с сайтами оппозиционеров?», - написал А.Гриценко, добавив, что «работаем над возобновлением работы сайтов, но бьют не "чайники" - профессионалы...».