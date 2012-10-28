Сайты оппозиционных политических партий «положили» ddos-атаки

15:36, 28 октября 2012
Политика
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Один из лидеров Объединенной оппозиции, председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявляет, что хакеры "завалили" персональные сайты оппозиционеров.

Оппозиционные сайты

Об А.Гриценко написал в Фейсбуке.

«Ddos-ударами хакеры завалили мой персональный сайт. Также - персональные сайты Тимошенко, Турчинова и Яценюка. Власть, по-видимому, решила к фальсификациям на участках добавить еще и компьютерные игрища с сайтами оппозиционеров?», - написал А.Гриценко, добавив, что «работаем над возобновлением работы сайтов, но бьют не "чайники" - профессионалы...».

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