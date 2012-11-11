ЦИК пошла думать, что делать с тремя скандальными округами

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ЦИК Владимир Шаповал заявил после отказа комиссии включить в повестку дня вопрос о невозможности установления достоверных результатов выборов в трех одномандатных округах: №№ 11, 14, 184.

«Объявляется перерыв на неопределенное время», - сказал В.Шаповал.

Перерыв был объявлен после того, как заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная заявила, что получила материалы из одномандатного избирательного округа № 194 (г. Черкассы), которые свидетельствуют о неправомерности действий окружной избирательной комиссии при принятии постановления о невозможности установления итогов голосования в этом одномандатном округе.

«ОИК не имела права принимать такое постановление, поскольку могла установить результаты на основании протоколов участковых избирательных комиссий», - отметила Ж.Усенко-Черная.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября ЦИК приняла постановление о невозможности установления достоверных результатов голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных избирательных округах, в том числе в округе №194.