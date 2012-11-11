Усенко-Черная призывает ЦИК не вводить в парламент тех, кто украл мандат

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная призывает коллег не устанавливать официальные результаты выборов народных депутатов 28 октября в трех одномандатных избирательных округах: № 11 (Винница) № 14 (Жмеринка, Винницкая область) и № 184 (Новая Каховка, Херсонская область).

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующей инициативой Ж.Усенко-Черная выступила в начале заседания ЦИК по установлению результатов выборов в 34-х одномандатных избирательных округах.

"Я считаю невозможной работу парламента при условии, если в нем будут работать депутаты, которые получили мандат благодаря манипуляциям. Если в ведро с яблоками бросить одно гнилое яблоко, сгниют все яблоки в ведре. Я прошу - не портите этот парламент. Я призываю исключить из повестки дня установление результатов выборов в округах №№ 11, 14, 184. Мы заводим людей, которые украли мандат, как подручное средство использовали "Беркут", окружные комиссии и суды", - сказала Ж.Усенко-Черная.

В свою очередь, член ЦИК Юлия Швец, поддерживая Ж.Усенко-Черную, предложила альтернативный проект решения о невозможности установления результатов выборов в трех округах. Кроме того, по ее словам, невозможно устанавливать официальные результаты выборов в округе № 11 в связи с открытым судебным производством по иску о неправомерности действий ОИК при составлении итогового протокола. "Поэтому я считаю безосновательным установление результатов в 11-м округе, это преждевременно", - заявила она.

В свою очередь, член ЦИК Игорь Жиденко отметил, что этот вопрос не является техническим. "Это ключевые вопросы, от которых зависит, будут ли учтены голоса избирателей. Я требую включить этот вопрос и обсудить его", - сказал он.

Однако председатель ЦИК Владимир Шаповал напомнил, что, в соответствии с законодательством, 12 ноября является последним днем для установления официальных результатов выборов. "К сожалению, очень часто разными субъектами избирательного процесса суды используются в качестве технологии и средства манипулирования", - отметил он.

Однако во время голосования инициативу Ж.Усенко-Черной и Ю.Швец поддержали лишь 6 членов комиссии, в том числе председатель ЦИК В.Шаповал, его заместитель Андрей Магера и члены ЦИК И.Жиденко и Валерий Шелудько.

В.Шаповал также считает, что, в частности, по округу № 11 невозможно установить достоверные результаты выборов. "Но ЦИК – не правоохранительный орган. Мы должны либо установить результаты, либо счесть невозможным установление достоверных результатов. Третьего не дано. Проект постановления, которое предложила Ю.Швец, не поддержан", - констатировал он.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах – № 94 (Обухов, Киевская область), № 132 (Первомайск, Николаевская область), № 194 (Черкассы), № 197 (Канев, Черкасская область) и № 223 (Киев) и необходимости проведения в них повторных выборов.

6 ноября Верховная Рада приняла постановление, в котором рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих округах.

В свою очередь, Объединенная оппозиция «Батьківщина», ВО «Свобода» и партия «УДАР Виталия Кличко» требовали от ЦИК пересчитать все голоса избирателей не только в пять упомянутых округах, а в 13. Оппозиционеры не согласны с решением о проведении перевыборов.