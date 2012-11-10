Зампредседателя ЦИК не считает выборы-2012 свободными

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная заявляет, что проведенные по пропорционально-мажоритарной системе выборы в Украине 28 октября проходили без соблюдения гарантированных Конституцией стандартов относительно проведения свободных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ж.Усенко-Черная заявила в отдельном мнении, с которым подписала сегодня протоколы об официальных результатах выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах.

«Статьей 5 Конституции определенно, что носителем власти является народ. Статьей 71 гарантированно, что выборы являются свободными. Вместо этого, в Украине выборы по смешанной системе показали невозможным их проведение в соответствии с гарантированными Конституцией стандартами», - сказала заместитель председателя ЦИК.

Она отметила, что внешнее влияние проходило на всех этапах избирательного процесса – при образовании избирательных комиссий, агитационной кампании, голосования и подсчета голосов.

«Практика технических партий создала возможности для имитации их участия в избирательном процессе с целью делегирования своих представителей в избиркомы, в результате чего работа окружных избирательных комиссий контролировалась одним субъектом избирательного процесса. Таким образом, работа ОИК не основывалась на принципах транспарентности и коллегиальности, поскольку благодаря манипуляциям квотами технических партий был размыт принцип беспристрастия членов избирательных комиссий», - отметила Ж.Усенко-Черная.

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По ее словам, граждане не имели условий для формирования свободного волеизъявления.

«Задолго до выборов были распространены подкуп избирателей, давление со стороны администраций, учреждений и заведений, что запрещено законом. Этот фактор повлиял на формирование воли избирателей. Он усилился из-за отсутствия реагирования со стороны правоохранительных органов на такие факты. Это является убедительными доказательствами и основаниями считать, что выборы в одномандатных округах проведены без соблюдения гарантированных Конституцией и законом о выборах народных депутатов стандартов свободного проведения выборов», - резюмировала заместитель председателя ЦИК.

Она обратилась к главе комиссии Владимиру Шаповала с просьбой приобщить ее отдельное мнение к протоколам об официальных результатах выборов народных депутатов в одномандатных избирательных округах.