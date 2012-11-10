Усенко-Черная призвала правоохранителей возбудить уголовное дело по ОИК № 14

Центральная избирательная комиссия не смогла обязать окружную избирательную комиссию № 14 (Жмеринка, Винницкая область) составить до 11 ноября итоговый протокол о результатах голосования на выборах народных депутатов 28 октября на основании первичных оригинальных протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее предложение внесла член ЦИК Юлия Швец, но ее поддержали только 6 из 15 членов комиссии, что не позволило обязать ОИК составить новый уточненный итоговый протокол о результатах голосования на основании первичных оригинальных протоколов участковых избирательных комиссий.

"Центральная избирательная получила документы, которые свидетельствуют о невозможности установления достоверных результатов выборов в одномандатном избирательном округе № 14 в части одномандатных выборов", - сказала член ЦИК, куратор региона Ю.Швец.

По ее словам, по результатам повторного подсчета голосов по 13 избирательным участкам окружная избирательная комиссия признала недействительным 2 тыс. 301 избирательный бюллетень, которые ранее были засчитаны в пользу выдвиженца ВО "Батькивщина" Ивана Мельничука.

Ю.Швец считает, что эти бюллетени были испорчены "искусственно и преднамеренно".

Куратор региона предложила своим коллегам принять постановление о невозможности достоверного установления результатов волеизъявления в округе № 14 на основании первого уточненного протокола ОИК.

"В постановлении предлагается признать, что не отвечают закону действия ОИК по составлению протоколов в связи с искажением результатов, а также обязать ОИК рассмотреть вопрос о внесении изменений в итоговый протокол до 11 ноября на основании протоколов участковых избирательных комиссий при первичном их представлении", - предложила Ю.Швец.

В свою очередь член ЦИК Юрий Данилевский отметил, что ЦИК не может установить факт "преднамеренной" порчи избирательных бюллетеней, поэтому не поддержал предложение Ю.Швец. Это предложение также отказались поддержать Михаил Охендовский, Александр Осадчук и Александр Шелестов.

"Этот документ является основанием для возбуждения уголовного дела. Для обвинительного заключения этот документ имеет очень много материалов", - отметила в свою очередь заместитель председателя ЦИК Жанна Усенко-Черная. Она обратилась к правоохранительным органам отреагировать на нарушения, которые указаны в решении ЦИК, возбуждением уголовного дела.

Председатель ЦИК Владимир Шаповал отметил, что предложенный проект решения является "несовершенным, категорическим, эмоциональным". Однако, по его мнению, ситуация не отличается от других проблемных округов. "Я буду поддерживать проект решения, но если он будет принят, его нужно доработать", - сказал он.

Согласно данным информационно-аналитической системы "Выборы", в одномандатном избирательном округе № 14 победил самовыдвиженец Виктор Жеребнюк, который получил 33,32% голосов избирателей и таким образом всего на 83 голоса опередил своего ближайшего конкурента, представителя ВО "Батькивщина" И.Мельничука, который, согласно электронным данным, набрал 33,24%, или 34 701 голос избирателей.