Митинг под ЦИК: Тягнибок призывает стоять, милиция «обрабатывает» из громкоговорителя

Председатель Совета Объединенной оппозиции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявляет, что кандидат в народные депутаты Татьяна Засуха никогда не попадет в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня, выступая на митинге возле Центральной избирательной комиссии.

«Засуха проиграет, Засуха никогда не будет народным депутатом Украины», - сказал А.Яценюк.

Он сообщил участникам митинга о том, что, по имеющейся у него информации, Т.Засуха получила банковский кредит, который могла потратить на подкуп членов окружной избирательной комиссии № 94, где она баллотируется.

«Пусть прокуратура проверит, почему этот кредит выдан именно 1 ноября, во время избирательного процесса, и куда делись деньги кредита», - сказал А.Яценюк.

В свою очередь, выступая на митинге, бывший председатель СБУ, кандидат в народные депутаты от партии «УДАР» Валентин Наливайченко выразил убеждение в необходимости проведения в Украине люстрации и привлечения к ответственности всех фальсификаторов подсчета голосов с запретом им в последующем занимать любые должности на любых уровнях государственной власти.

В то же время В.Наливайченко считает, что необходимо на законодательном уровне закрепить положение, которым бы предусматривалось, что привлечение к ответственности лиц, осуществивших фальсификации при подсчете голосов, не имело бы срока давности.

Лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок в очередной раз призвал участников митинга продолжать акцию и оставаться возле ЦИК.

В акции протеста против фальсификации выборов принимает участие более 200 сторонников оппозиционных сил, которых охраняет довольно большое количество работников правоохранительных органов.

Из милицейского автомобиля, установленного на площади Леси Украинки, через громкоговорители постоянно раздается информация, что Окружной административный суд Киева запретил в центре столицы до 12 ноября массовые мероприятия негосударственного характера и что за нарушение общественного порядка милиция будет вынуждена принимать соответствующие меры реагирования, предусмотренные законом.