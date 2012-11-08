Лукьянов рассмешил журналистов: заявил, что готов работать «даже с Фарион»

Народный депутат Владислав Лукьянов (фракция Партии регионов) заявляет, что готов работать даже с представительницей ВО “Свобода” Ириной Фарион над подготовкой законопроекта о поддержке и развитии украинского языка

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Лукьянов сказал во время заседания круглого стола в Институте Горшенина.

Перед этим представитель ВО “Свобода” Андрей Ильенко сказал, что одной из первых инициатив в парламенте Украины этой политической силы будет внесение на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроекта о защите украинского языка, которым будет отменяться решение нынешнего парламента о принятии Закона "Об основах государственной языковой политики".

В ответ В.Лукьянов отметил, что “важно, чтобы каждый человек, который живет в Украине, мог говорить на родном языке”. По его словам, “большинство граждан Украины говорят на русском языке” и не нужно их лишать этого права. При этом он добавил: “Когда мы говорим о напевном соловьином украинском языке любимом, но ограничиваем использование других языков, которые для людей являются родными, то, в действительности, мы оказываем очень злую услугу развитию украинского языка”. “Я готов выступить соавтором с вами (речь идет о ВО “Свобода” - УНИАН) законопроекта о поддержке и развитии украинского языка. Даже с Фарион готов садиться и работать, если это вопрос в интересах граждан Украины. Я отбрасываю какие-либо свои личные отвращения, обиды, любые вещи, и я готов сотрудничать ради граждан Украины”, - подчеркнул В.Лукьянов. Эти слова прозвучали под смех журналистов, которые присутствовали на круглом столе.

По теме: «Регионал» перед выборами возомнил себя Джеймсом Бондом (фото)

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу Партии регионов, 19 июня 2012 года заместитель председателя фракции ПР Вадим Колесниченко на брифинге в кулуарах Верховной Рады отметил, что партия обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой дать оценку высказываниям представителей оппозиции, в частности, И.Фарион, по поводу русского языка.

По его словам, И.Фарион «сказала, что русский язык - это язык оккупантов».

И.Фарион, украинский языковед и политик, кандидат филологических наук, доцент НУ «Львовская политехника», член политсовета ВО «Свобода», избрана в Верховную Раду в избирательном округе № 116 (Львовская область) на парламентских выборах 28 октября.