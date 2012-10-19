«Регионал» перед выборами возомнил себя Джеймсом Бондом (фото)
10:25, 19 октября 2012Политика
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Народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов перед выборами в своем округе пиарится на открытии детских площадок.
Бонд. Владислав Бонд...
Также регионал примерил на себя образ суперагента Джеймса Бонда. Об этом сообщает Украинская правда.
Так, на его сайте под заголовком "актуальные подарки" размещена информация об открытии четырех детских площадок в его округе.
Также на сайте размещен ролик, где дети на открытии одной из площадок читают стихи о Лукьянове. Кроме того, на сайте также размещен календарь, на котором Лукьянов предстал в образе агента 007: "У Бонда нет изъянов. Наш Бонд – Владислав Лукьянов", - написано на календаре.
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