ЦИК требует протоколы от скандальной ОИК № 223

Центральная избирательная комиссия обязала окружную избирательную комиссию №223 (Киев, Шевченковский район) до 15.30 9 ноября составить протоколы об установлении результатов голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК по результатам рассмотрения жалобы кандидата в народные депутаты Вадима Гладчука, который баллотировался в этом округе.

"С целью недопущения затягивания с установлением результатов голосования предлагается обязать окружную избирательную комиссию установить результаты голосования до 9 ноября и подписать соответствующие протоколы", - сказал заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

По его словам, речь идет о двух протоколах – об итогах голосования в одномандатном округе, а также в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

По теме: Свобода заявляет, что 223 окружком ночью внес на сервер данные «с потолка»

В своем решении ЦИК обратила внимание ОИК №223 на необходимость неуклонного соблюдения действующего избирательного законодательства в своей деятельности.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Центральная избирательная комиссия приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

В то же время, в соответствии с законодательством, ЦИК обязана принять к рассмотрению все протоколы окружных избирательных комиссий.

На данный момент киевская окружная избирательная комиссия № 223 обработала 91,08% электронных данных, в соответствии с которыми среди мажоритарщиков самую большую поддержку получил представитель ВО "Свобода" Юрий Левченко, – 27,63%. У самовыдвиженца Виктора Пилипишина 27,47%.