Свобода заявляет, что 223 окружком ночью внес на сервер данные «с потолка»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Всеукраинского объединения «Свобода».

«Несмотря на постановление ЦИК о назначении перевыборов в 5-ти округах, в том числе в избирательном округе №223, окружная избирательная комиссия упомянутого округа вечером 6 ноября самопроизвольно произвела пересчет голосов на избирательном участке № 801004. Перечисленные результаты были занесены в протокол, данные из которого, так и не подписанные председателем и секретарем комиссии и не скрепленные печатью, оказались на сервере ЦИК», - утверждают в партии.

По ее данным, вечером 6 ноября окружком №223 решил пересчитать голоса на 12-ти участках.

«Уже во время пересчета первого из таких участков – № 801004 – оказалось, что из 411 бюллетеней «за» кандидата в народные депутаты от ВО «Свобода» Юрия Левченко 288 было испорчено второй отметкой. Такие бюллетени оказались недействительными. В то же время у самовыдвиженца Виктора Пилипишина испорченных бюллетеней не оказалось. Эти «пересчитанные» данные были внесены в новый протокол, который, однако, не был подписан председателем комиссии и секретарем, а также не был скреплен печатью», - отмечают в пресс-службе партии.

Уполномоченное лицо ВО «Свобода» в общегосударственном округе, чтобы прекратить этот произвол, предоставил для ознакомления окружной комиссии решение ЦИК о назначении перевыборов на 5-ти округах, включая 223-й.

Сам Ю.Левченко объяснил членам комиссии, что дальнейший пересчет голосов вопреки решению ЦИК будет уголовным преступлением.

После этого ОИК приняла решение обратиться к ЦИК с требованием письменных объяснений относительно своих дальнейших действий. Комиссия разошлась из зала заседаний.

«Однако уже через несколько часов, около полуночи, на сайте ЦИК появились данные из пересчитанного участка. Очевидно, они были введены со слов кого-то из членов комиссии или из черновых заметок, поскольку так и не подписанный председателем и секретарем ОИК протокол даже не заносился в серверную, а находился в одном из кабинетов ОИК.

В связи с этими событиями в окружком № 223 была вызвана следственно-оперативная группа и составлено заявление о преступлении», - сообщили в ВО «Свобода».

Справка УНИАН. Согласно данным, обнародованным на сайте ЦИК, в 223-м округе обработано 91,08% протоколов, за кандидата от ВО «Свобода» Ю.Левченко проголосовали 27,63% (25 тыс. 092) избирателей, за самовыдвиженца В.Пилипишина – 27,48% (24 тыс. 956) избирателей.