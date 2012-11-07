Депутаты-неудачники уже вывозят из своих кабинетов книги, сувениры и иконы
Заседание Рады нынешнего созыва, намеченное на 20 ноября, будет одним из последних. И депутаты, которым пройти в парламент нового созыва не удалось, уже вовсю "собирают чемоданы".
Тарас Чорновил планирует после отъезда оставить пустой кабинет, объяснив, что когда он "вселялся", кроме телефона и мебели тоже от предшественников ничего не получил, пишет «Комсомольская правда в Украине».
«Так как я был замглавой парламентского комитета по иностранным делам, у меня был отдельный от помощников кабинет. За годы законодательной деятельности там собралась приличная библиотека - более 2 тысяч специализированных книг. Две трети из них я уже перевез домой. На днях начал упаковывать сувениры и аналитические документы, которые мне, возможно, понадобятся в будущем», - рассказал пока еще народный депутат Тарас Чорновил.
Все до последней скрепки хочет увезти и бютовец Андрей Шкиль.
«Неважно, дорогие это вещи или нет. Все, что принадлежит мне, я намерен забрать из рабочего кабинета», - говорит Шкиль, отмечая, что первым сдал ноутбук, выделенный государством для законо-творчества.
А вот Тарасу Стецькиву, который также в новую Раду не прошел, интересны только книги и законопроекты. С остальным он проблем не видит.
Для Лилии Григорович важнее всего - реликвии.
«Сниму в кабинете Семистрельную икону Божией Матери и вышитый рушник. И так как в будущем планирую заниматься научной деятельностью в сфере здравоохранения, заберу и многочисленные материалы с различных научных конференций, которые хранились у меня там», - рассказала она.
Депутатские значки, которые политики получили еще в начале созыва Верховной Рады шестого созыва, останутся им на память.