Чорновил: Оппозиция сдала "языковый закон", как и договаривались

Об этом заявил внефракционный депутат Тарас Чорновил.

"Тупо сдали это голосование, оно всем выгодно. И оппозиционерам политически оно выгодно, и власти. Они ничего не упустили, у них так все и было задумано. Они собирались тихонько все это допустить, чтобы все так и произошло. Там двойное дно", - цитирует Украинская правда.

"Сейчас будут показывать, как "регионалы" прут, как Украину изменяют. Какое давление, Украина русифицируется, голосуйте за нас. До этого ощущения угрозы было меньше, а сейчас смотрите - это реальная угроза, кто, кроме нас, может противостоять этому. Хотя они и не очень противостоят. О Яценюке "регионалы" говорят, что "он договороспособный", - сказал депутат.

По его словам, сейчас трудно сказать, проголосуют за законопроект во втором чтении.

"Не знаю, о чем там договаривался Яценюк с руководством государства. Как по мне, там по общей нормальной логике им лучше сейчас этот законопроект тянуть до осени, потом снова затягивать. Перед выборами снова показывать, что они больше всего хотят его отстоять, но это им не удается и на этом строить избирательную кампанию. Но логика там сегодня не действует", - добавил он.

Также Чорновил отметил, что оппозиция легко могла противостоять голосованию.

"В принципе, противостоять этому голосованию можно было. В соседнем секторе с оппозицией, в той глухой угловой ложе примерно 18 карточек, принадлежащих внефракционным депутатам или тем, которые вообще не ходят в Раду. Там можно было заблокировать и не дать возможности проголосовать", - отметил он.

"Плюс тоже на стыке бютовского сектора - два десятка бывших бютовцев и их карточки. Это внефракционные, которые тоже сейчас не ходят на заседания. На них накинули несколько "регионалов", которые нажимали кнопки... Там спокойно можно было повыдергивать эти карточки . Но они договорились и откровенно продали этот закон", - отметил депутат.