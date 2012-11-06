Оппозиция провела митинг «Донбасс против Партии регионов»

Как передает корреспондент УНИАН, пришедшие на митинг около 100 человек выразили свой протест, прежде всего, против фальсификации результатов голосования на прошедших 28 октября парламентских выборах.

Организатором митинга выступил депутат Ленинского райсовета Донецка, глава областных общественных организаций «Союз спасения Донбасса» и «Союз обманутых вкладчиков», член Радикальной партии Дмитрий Верзилов.

По словам выступающих, среди которых были и общественники, принимавшие участие в выборах как официальные наблюдатели, в Донецке, например, «самые грязные технологии фальсификации голосов избирателей применялись на участках в Буденновском, Пролетарском и Ленинском районов, где и было зафиксировано более всего нарушений». Однако судебная система в области полностью защищает интересы правящей Партии регионов, поэтому «правды добиться в судах в Донецкой области сегодня нельзя», подчеркивали ораторы.

Кроме того, участники митинга вспомнили о том, что власть сегодня ничего не делает, чтобы снизить грабительские коммунальные тарифы для населения, вернуть потерянные вклады.

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Поэтому в своей резолюции митинга участники протеста потребовали отменить экономически необоснованное повышение коммунальных тарифов; защитить права ограбленных вкладчиков кредитных союзов в Донецкой области; признать массовые нарушения на парламентских выборах и отменить фальсифицированные результаты.

Резолюция митинга была передана начальнику управления по связям с общественностью Донецкой ОГА Виктору Николаенко. Он принял от Д.Верзилова под расписку резолюцию и пообещал передать ее губернатору Донецкой области Андрею Шишацкому.

Д.Верзилов пояснил, что для защиты прав обманутых вкладчиков кредитных союзов в Донецкой области губернатор должен в рамках своих полномочий обратиться с этим требованием к Президенту Украины Виктору Януковичу от своего имени. А по поводу фальсификаций на выборах «нужно, чтобы губернатор обратился в ЦИК и к Президенту Украины по поводу нарушений избирательного законодательства и фальсификаций выборов, которые имели место в Донецком регионе», добавил Д.Верзилов.

Он также сообщил, что на сегодняшний митинг была принесена голова от свиной туши, которую хотели в качестве «подарка» передать А.Шишацкому. Такой «подарок», по его мнению, символизирует «лицо донецких чиновников». «Мы подарили ему свинью, но губернатор не принял», - с иронией сказал Д.Верзилов, отметив, что В.Николаенко наотрез отказался брать от митингующих этот «подарок» для губернатора.