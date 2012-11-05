Донецкий губернатор говорит, что власть справилась со спокойным голосованием

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Донецкой областной госадминистрации Андрей Шишацкий заявил сегодня на встрече с журналистами.

«Донецкая область справилась со спокойным волеизъявлением граждан. Как вы видите, если была бы возможность, и вы бы, наверное, показывали, давали объективную оценку происходящего, но мы не звучим в качестве нарушителей выборного процесса, в качестве каких-то давок, очередей при сдаче бюллетеней, в качестве серьезных нарушений или противостояний между кандидатами-мажоритарщиками. Всего этого у нас не было», - сказал А.Шишацкий.

При этом он добавил: «Я считаю, что свою основную задачу, как власти, мы выполнили - мы организовали выборы, спокойные, прозрачные и подсчет голосов тоже состоялся».

Губернатор подчеркнул, что остался довольным оценкой избирателей и результатами выборов в регионе.

«Я в принципе доволен той оценкой власти, которую дали избиратели Донецкой области. Потому как явка у нас выше средней по Украине, явка на уровне 2006 года, чуть ниже, чем в 2007-м. Партию власти поддержали 65% избирателей - это на 7% ниже, чем в 2007 году», - сказал А.Шишацкий.

На замечания журналистов о том, что в регионе на выборах было много и проблемных округов, губернатор ответил, что не занимался организацией выборов, но системных нарушений при волеизъявлении граждан в области не допущено.

«Вообще-то, я не занимался выборами, их организацией, в том числе и на 51-м и 52-м округах. Знаю, что там черные технологии применялись, были попытки системных нарушений, но мы именно не допустили системных нарушений на этих округах», - сказал А.Шишацкий.