Идею «обнулить» избирательные списки эксперты приписывают Тимошенко

Такое мнение в комментарии УНИАН выразил политолог Владимир Фесенко.

«Я так чувствую и по некоторым признакам, думаю, что это идея не столько Анатолия Степановича, сколько Юлии Владимировны, которую поддерживает и часть представителей «Батькивщины», - допустил В.Фесенко.

Он отметил, что подобное предложение нужно тщательно проанализировать и согласовать между тремя политическими силами, поскольку подобный сценарий теряет смысл, если не будет готовности хотя бы одной из них принимать в этом участие.

В то же время главная проблема такого «радикального, кризисного сценария» - не брать депутатские мандаты – заключается в том, что процедуры «обнуления» списков в нынешнем законе о выборах нет, отмечает политолог. «Я думаю, что здесь эмоции. Он (А.Гриценко – УНИАН) не все продумал, он не юрист, он, возможно, забыл или не знал таких деталей закона, что нет сейчас просто «обнуление» списков, поэтому выступил с таким заявлением. Он исходит сугубо из моральной оценки ситуации», - сказал В.Фесенко.

Кроме того, добавил политолог, снять кандидатов в депутаты с регистрации можно было не позднее, чем за 12 суток до дня голосования. «Отказаться от депутатского мандата может депутат только лично. Никаких решений съезда в данном случае не предусматривается. И это создает потенциальные серьезные риски для реализации такого сценария», - считает В.Фесенко.

Он объяснил, что если 31-32 кандидата в депутаты, аутсайдеры партийных списков, откажутся от предложения своего партийного руководства и возьмут депутатские мандаты, этот сценарий уже не будет работать. При этом, отметил В.Фесенко, вся эта процедура может сильно растянуться во времени, ведь сначала отказаться от мандатов должны те кандидаты, которые прошли по списку.

«Тогда оппозиция оказывается в худшей для себя ситуации, когда будет дееспособный парламент, хотя и на пределе – 300-301 депутата, в котором не будет оппозиции. Это худшее состояние и для общества также», - сказал политолог.

Кроме того, В.Фесенко отметил, что пока не будет избрана новая Верховная Рада, будет действовать ее нынешний состав, который может принять любые законодательные изменения, в том числе, в избирательный закон.

В то же время политолог допустил, что в дальнейшем, если в спорных округах победителями признают представителей оппозиции, то от идеи «обнуления» списков откажутся. Также В.Фесенко напомнил о возможности провести перевыборы в мажоритарных округах.

Вместе с тем он отметил, что одним из возможных последующих сценариев является также блокирование депутатами работы Верховной Рады, если они возьмут мандаты. «Они могут не допустить регистрации тех депутатов, которые якобы избраны в спорных округах. Это конфликтный вариант», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября А.Гриценко предложил Объединенной оппозиции «обнулить» свои списки в знак протеста против фальсификаций на выборах.

Объединенная оппозиция «Батькивщина» и ВО «Свобода» в целом одобрительно восприняли эту идею и пообещали 5 ноября выразить свои позиции относительно «обнуления» списков.

В партии «УДАР» высказались за то, чтобы решение об «обнулении» списков было консолидированным всеми тремя оппозиционными партиями, которые вошли в новый парламент - «Батькивщиной», «Свободой» и «УДАРом». При этом лидер партии Виталий Кличко заявил, что для защиты волеизъявления граждан «УДАР» готов отказаться от мандатов в ВР.

Идею «обнуления» списков поддержали и некоторые оппозиционные кандидаты, которые победили в избирательных округах, в том числе и победитель в 218-м округе (г. Киев) Владимир Арьев.