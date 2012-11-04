Гриценко предложил Объединенной оппозиции в знак протеста обнулить списки

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Только что я внес Арсению Яценюку, как председателю Совета Объединенной оппозиции "Батькивщина", предложение: немедленно (завтра, максимум во вторник) созвать съезд ВО "Батькивщина" – обнулить и партийный список, и список мажоритарщиков. В Раду при этих условиях – не идти! Потому что иначе потеряем доверие людей, которые нас поддержали, а это – самое важное!", - отметил А.Гриценко. Он сообщил, что его идею поддержали Арсений Яценюк, Александр Турчинов и Сергей Соболев. «С другими лидерами партий связываемся. Потому что все в разных ОИК сейчас воюют. Сам тоже сейчас еду в Канев поддержать людей», - написал А.Гриценко.