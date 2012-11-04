Опора: Суды оказались неэффективными для защиты результатов выборов

Суды оказались неэффективными для защиты результатов выборов.

Об этом УНИАН заявила координатор Гражданской сети «Опора» в Николаевской области Елена Кабашная.

«В данном случае обращение в суд кандидата по 132-му округу Аркадия Корнацкого не было эффективным, как и при обращении кандидата по тому же 132-му округу Анатолия Пешехонова, - отметила координатор. – В законе остаются такие бреши, которые позволили событиям развиваться именно так, как они развивались.

По ее словам, в ситуации на 132-м округе Партия регионов воспользовалась этими пробелами в законе, и протоколы были доставлены в ЦИК.

«Честно или нечестно, но протоколы уже в ЦИКе, и теперь оспорить это будет очень сложно. Как видим, любые попытки вернуть Корнацкому его победу не удаются», - добавила она.

Е.Кабашная отметила, что «произошла явная фальсификация, у А.Корнацкого украли победу, и люди ничего не смогли сделать».

«Будет ли новый Майдан? Не знаю. Что ж, не надо было спать, думаю, ошибку допустил штаб Корнацкого», - убеждена координатор Николаевской «Опоры».

Причиной того, что на округе № 132 оппозиционный кандидат не смог доказать свою победу, Е.Кабашная считает сильный дисбаланс политических сил среди членов избирательных комиссий. «На округе № 132 именно наличие представителей партий-сателлитов Партии регионов привело к тому, что большинство членов комиссии подписало уточненные протоколы, в которых победа была за кандидатом от ПР Виталием Травянко», - сказала координатор.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября представитель А.Корнацкого подал иск в Николаевский окружной административный суд о том, чтобы признать противоправными действия ОИК № 132 по составлению протокола об итогах голосования от 30 октября. 4 ноября суд отказал в удовлетворении этого иска.

3 ноября, в 6 часов утра Hикoлaeвcкий oкpyжнoй aдминиcтpaтивный cyд oткaзaлcя yдoвлeтвopить и иcкoвыe тpeбoвaния caмoвыдвижeнцa A.Пeшexoнoвa в дeлe пpoтив oкpyжкoмa № 132 в Пepвoмaйcкe. Кадидат пытался оспорить результаты голосования на округе № 132, так как обнаружил «пропажу» 40 «своих» голосов в протоколах.