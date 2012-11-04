Суд отказался признать недействительным протокол «проблемной» ОИК №132

Николаевский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска кандидату по округу № 132 Аркадию Корнацкому.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила помощник по связям с общественностью общественной организации «Селянский фронт» Виктория Лакезина.

Сегодня утром на заседании Николаевского окружного административного суда было рассмотрено ходатайство представителя кандидата А.Корнацкого с требованием запретить ЦИК рассматривать протоколы 132-го округа до рассмотрения вопроса в Николаевском окружном административном суде. Это ходатайство было отклонено сразу же.

Затем был рассмотрен иск о признании недействительным итогового протокола ОИК № 132. Истцу также было отказано.

В. Лакезина сообщила, что по истечении двух дней после принятия решения судом можно будет направить апелляцию на это решение, что обязательно будет сделано представителями А.Корнацкого.

«Лично мое предположение: мы начинаем судебные рассмотрения с самых нижних инстанций, чтобы, пройдя все ступени правосудия в Украине, можно было обратиться в Европейский суд по правам человека, - подчеркнула В. Лакезина. – Мы намерены отстаивать свое мнение до конца».

По словам В. Лакезиной, сам А.Корнацкий сейчас находится в России, возможно, в Москве.

«Он следит за событиями, морально он с нами. Он точно не в Америке, как сообщают некоторые СМИ. Скорей всего, он в Москве. Номер телефона высвечивается российский», - пояснила помощник по связям с общественностью ОО «Селянский фронт».

Руководитель избирательного штаба А.Корнацкого Игорь Пилипчук сегодняшнее решение суда прокомментировал так: «Это абсолютно адекватное решение среди всех подобных судебных решений по всей Украине. То, что суд отклонил наш иск, нас вполне устраивает, мы добились того, чего хотели: суд своим решением подтвердил легитимность избирательных документов с округа № 132, их правильность и соответствие. Также суд разграничил компетенции суда и ЦИК и акцентировал на том, что пересчет голосов - исключительно компетенция ЦИК, а не любого суда».