Член ОИК в Первомайске пытался сбежать с заседания

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент присутствую четверо членов ОИК.

Перед тем трое членов комиссии Дмитрий Шевченко, Светлана Козак и Владимир Сарнавский проголосовали за открытие работы ОИК. При этом они подчеркнули, что вчерашнее заседание не было закрыто из-за штурма помещения ОИК спецподразделением «Беркут».

Сейчас члены ОИК обзванивают коллег с целью собрать кворум. Они намерены дождаться протоколов голосования с Николаевского окружного административного суда.

Тем временем, один из собравшися членов ОИК В.Сарнавский пытался тайком покинуть помещение, переписав предварительно номера телефонов членов ОИК. Выбежав на улицу без верхней одежды он был остановлен на улице сторонниками оппозиции.

Как сообщал УНИАН, председатель ОИК №132 Василий Микитюк привез в Центризбирком протокол о результатах выборов в округе. Документация находится в коробке с печатью Николаевского окружного административного суда.

Сейчас рабочая группа ЦИК принимает от этой комиссии протоколы участковых избирательных комиссий округа.

После этого протокол окружной избирательной комиссии будет объявляться на заседании ЦИК.

В то же время, как сообщили представители ОИК №132, которые сдают документы в Центризбирком, председателю комиссии В.Микитюку уже в помещении ЦИК стало плохо и ему сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.