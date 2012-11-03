Глава первомайской ОИК привез в Центризбирком протокол с результатами

Как передает корреспондент УНИАН, документация с одномандатного избирательного округа №132 находится в коробке с печатью Николаевского окружного административного суда.

Сейчас рабочая группа ЦИК принимает от этой комиссии протоколы участковых избирательных комиссий округа.

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После этого протокол окружной избирательной комиссии будет объявляться на заседании ЦИК.

Как сообщал УНИАН, в Николаевской области суд принял решение вытребовать у ОИК №132 оригиналы протоколов или их копии для рассмотрения в суде во время слушания иска кандидата Анатолия Пешехонова, который заявил об «исчезновении», по итогам подсчета, 40 голосов избирателей, отданных за его кандидатуру.

В Первомайский исполнительной службе приняли решение везти в суд оригиналы. Представители оппозиции заявили, что таким образом суд вмешивается в избирательный процесс. Возник конфликт, во время которого прошлой ночью силовыми действиями бойцы «Беркута» и судебные исполнители пытались доставить протоколы в суд.

Народный депутат Геннадий Москаль, который прибыл в Первомайск, забрал вынесенные из ОИК №132 протоколы и вернул их в здание горисполкома, где работает комиссия.

2 ноября ОИК обратилась в суд с ходатайством об отмене постановления об истребовании протоколов для рассмотрения их в зале суда. Николаевский окружной административный суд принял решение о пересчете голосов в округе №132 в зале суда.

Сегодня, 3 ноября, в 6.00 Николаевский окружной админсуд отклонил иск о признании незаконным протокола о результатах голосования в 132-ом округе.

Г.Москаль сегодня, 3 ноября, заявил, что работники милиции и судебные исполнители подменили оригиналы избирательных протоколов Первомайской ОИК №132 во время их транспортировки в Окружной административный суд Николаева.

Как сообщил начальник Главного следственного управления МВД Украины Василий Фарынник, прокуратура даст оценку законности действий членов избиркомов и милиции в окружной комиссии №132. По словам В.Фарынника, в связи с событиями, произошедшими в Первомайске, возбуждено два уголовных дела по фактам, связанным с нарушениями правопорядка. "Это необходимо расследовать. Возможно, в дальнейшем будет возбуждено дело и прокуратурой", - добавил он.

Согласно предварительным данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в округе №132 побеждал оппозиционный кандидат Аркадий Корнацкий. За сутки данные на сайте изменились в пользу кандидата от Партии регионов Виталия Травянко.