Чиновник потребовал "за содействие" 15 тысяч
В Хмельницкой области задержан начальник одного из районных управлений юстиции, который вымогал взятку в размере 15 тыс. грн.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Должностное лицо вымогало от частного предпринимателя взятку за то, что обещал повлиять на принятие решения о реализации зерноуборочного комбайна, приобретенного этим предпринимателем на аукционе. А также посодействовать в принудительном изъятии этого имущества и оформлении права собственности на техническое средство.
После получения указанной суммы начальник управления юстиции задержан в служебном кабинете в порядке статьи ст.115 УПК Украины.
Сегодня следователь прокуратуры Теофипольского района возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из районных управлений юстиции по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.