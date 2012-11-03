Чиновник потребовал "за содействие" 15 тысяч

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Должностное лицо вымогало от частного предпринимателя взятку за то, что обещал повлиять на принятие решения о реализации зерноуборочного комбайна, приобретенного этим предпринимателем на аукционе. А также посодействовать в принудительном изъятии этого имущества и оформлении права собственности на техническое средство.

После получения указанной суммы начальник управления юстиции задержан в служебном кабинете в порядке статьи ст.115 УПК Украины.

Сегодня следователь прокуратуры Теофипольского района возбудил уголовное дело в отношении начальника одного из районных управлений юстиции по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества.