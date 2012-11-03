Азаров: мы уверены в своей победе

Об этом он заявил в ходе общения с пользователями Facebook.

"Партия регионов - это сильная и политически единая команда. И мы проводим свою линию уверено и достойно. Вы, может быть, заметили, кто никто из наших лидеров никогда не опускается до базарного тона, огульных обвинений, до провокаций. Это не наш метод и не наш стиль», - сказал Н.Азаров.

«И поэтому мы уверены в своей победе, уверены в том, что в будущем парламенте у нас будет достаточное большинство, и мы будем также спокойно и уверено проводить свою политику, невзирая на все эти дестабилизирующие действия оппозиции», - заявил Н.Азаров, добавив, что «мы также умеем дать сдачи, если это будет необходимо. Так что не переживайте".