194-му окружкому понадобились сутки, чтобы объявить победителя

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН координатор избирательных программ Гражданской сети ОПОРА в Черкасской области Сергей Варич.

В частности, по его словам, члены 194 окружной избирательной комиссии, наконец, объявили данные голосования в округе и подписали окончательный протокол, в соответствии с которым победил кандидат в народные депутаты от «Батькивщины» Н.Булатецкий.

Как сообщал УНИАН, по данным сайта ЦИК, на 194 ОИК вчера были обработаны результаты уже на 100% участков, однако до сих пор велась борьба между Н.Булатецким и самовыдвиженкой Валентиной Жуковской, которая, в соответствии с данными сайта ЦИК, имеет на 12 тыс. 373 голоса меньше.