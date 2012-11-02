Голоса на округе Терёхина-Лысова пересчитают (исправлено)

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-службу "Батькивщины".

"Киевский апелляционный административный суд отклонил жалобу Объединенной оппозиции и подтвердил незаконное решение суда первой инстанции, который обязывал ОИК 211 пересчитать голоса на более 40 участках в этом избирательном округе", - сказано в сообщении.

По состоянию на 19:00 суд рассматривает "аналогичную апелляцию по округу Ксении Ляпиной", информирует объединенная оппозиция.

"Батькивщина" призывает всех граждан прийти сегодня вечером под ОИК 211 (40-летия Октября, 22/1) и ОИК 216 (Бульвар Труда, 1/1) и вместе защитить свой голос", - говорится в сообщении.

Ранее по округу №211 в Киеве победителем получался Сергей Терехин, а по округу №213 – Ксения Ляпина.