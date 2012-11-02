Милиция уверяет, что слезоточивый газ в Первомайске применяли против нее

В сообщении, переданном УНИАН Управлением МВД Украины в Николаевской области, отмечается, что информация о событиях на избирательном округе № 132 (г. Первомайск Николаевской области) была подана не точно.

Так, по данным милиции, представители СМИ сообщили о том, что правоохранителями в отношении граждан, принимавших участие в проведении акции, был применен слезоточивый газ, некоторым были нанесены телесные повреждения. В то же время в милиции заверяют, что на ОИК №132 слезоточивый газ против правоохранителей применили неустановленные лица.

Кроме того, некоторые участники акции пытались нанести телесные повреждения милиционерам железными трубами, утверждают в УМВД, добавляя, что из толпы в направлении работников милиции бросали камни и использовали огнетушители. Правоохранители, соблюдая требования Закона «О милиции», не нанесли никакого вреда окружающим, заверяют в николаевской областной милиции.

В то же время в УМВД отмечают, что в ночь на 2 ноября в центральную районную больницу за медицинской помощью обратилось всего два гражданина: 18-летняя жительница Одесской области по факту получения телесных повреждений в развлекательном заведении г. Первомайск и 32-летний житель Кировоградской области, который был доставлен от здания горисполкома около 4-х часов утра с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пациент сообщил о том, что телесные повреждения он получил от неизвестных лиц. Вместе с этим мужчиной о необходимости медицинской помощи заявили еще два гражданина. Однако когда медики позвонили по телефону в милицию, двое мужчин отказались от получения медицинской помощи и покинули помещение заведения.

По состоянию на 14.00 2 ноября на лечении в реанимационных отделениях Первомайской ЦРБ и Первомайской городской больницы лица с телесными повреждениями не находятся, говорится в сообщении.

Между тем, по данным УМВД, за медицинской помощью обратились двое работников спецподразделения милиции «Беркут» с резано-колотыми ранениями рук. У большого количества сотрудников милиции повреждена форменная одежда и специальное оснащение.

«Напомним, что в г. Николаеве некоторые граждане мешали работникам исполнительной службы выполнить решение суда по принудительной доставке бюллетеней в областной центр», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд СМИ распространил информацию о том, что бойцы спецподразделения милиции «Беркут» разгромили помещение окружной избирательной комиссии № 132 в Первомайске Николаевской области.

Народный депутат Украины Геннадий Москаль, который находится на месте событий, сообщил, что «около 50 человек из «Беркута» ворвались в помещению ОИК, ногами выбили двери, разбили стекло, избили людей, в том числе и меня. В частности, ими командовал заместитель начальника Николаевского УМВД Марчук», - сказал Г.Москаль.