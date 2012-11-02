Техническая миссия МВФ завершила работу в Украине

Более детальной информации об итогах визита в представительстве не предоставили.

Напомним, что техническая миссия МВФ прибыла в Украину 26 октября для обсуждения правительственных программ реформирования финансового сектора.

В ходе визита планировалось рассмотреть, в том числе, меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, в своем сообщении от 1 ноября международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечало, что в случае, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны МВФ, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к понижению рейтингов.

2 ноября директор департамента внешних отношений МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне сообщил, что МВФ с нетерпением ждет взаимодействия с новым правительством Украины.

«Украинские власти высказали интерес к возобновлению отношений с Фондом, но на каких условиях – пока не обсуждалось. Объективно, в Украине только что прошли выборы, и мы с нетерпением ждем взаимодействия с новым правительством», - заявил Д.Райс.

Ранее украинские власти заявляли, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году, а не разработку новой.

После одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл.

После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.