МВФ хочет работать с новым украинским правительством

Об этом заявил директор департамента внешних отношений МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне.

«Украинские власти выразили интерес к возобновлению отношений с Фондом, но на каких условиях – пока не обсуждалось. Объективно, в Украине только что прошли выборы, и мы с нетерпением ждем взаимодействия с новым правительством», - заявил Д.Райс.

Как сообщал УНИАН, с 26 октября по 2 ноября с Украине работала техническая миссия МВФ. Цель приезда - оценить меры властей по решению вопроса проблемных кредитов, улучшению условий для банковского кредитования и приоритетные направления реформ на 2013 год.

Ранее украинские власти заявили, что считают целесообразным продление действующей программы сотрудничества с МВФ, которая была начата в 2010 году. Напомним, после одобрения двухлетней программы stand-by летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

Вместе с тем, по мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в случае, если Украина в 2013 году не получит кредитов со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни.

Напомним, также, что по действующему украинскому законодательству обновление состава Верховной Рады не предполагает автоматической отставки членов Кабинета министров и назначения нового состава правительства.