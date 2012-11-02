МИД: заявления глав миссий ОБСЕ о выборах в Украине безосновательны

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии пресс-службы МИД.

«Принимая во внимание заявления других наблюдателей, становится очевидно, что высказывания В.Дуглас и О.Гловер является их личными суждениями - безосновательными и эмоциональными, а не результатом наблюдения всех членов делегации», - отмечается в комментарии.

В МИД подчеркивают, что в основе разногласий лежат опубликованные СМИ 29 октября заявления О.Гловер, которые не совпадают с оценками всей делегации мониторинговой миссии ЕС.

«Другие наблюдатели также ставят под сомнение высказывание О.Гловер и В.Дуглас, считая, что в случае последних имеет место влияние личных переживаний на исполнение официальных полномочий. Целостность и достоверность отчета миссии наблюдения ОБСЕ ставится под угрозу. Что самое важное, такие оценки идут даже вразрез с тем, что говорят о выборах в Украине члены оппозиционной партии», - отмечают в МИД.

В министерстве считают показательным, что во время встречи 1 ноября с экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко лидеры избирательного списка Объединенной оппозиции, по словам председателя Совета объединенной оппозиции Арсения Яценюка, «обсудили дальнейшие планы, как работать в новом парламенте, какие решения принимать и как выполнить то, чего ждут сегодня люди».

МИД приветствует настроение оппозиции на конструктивную работу в новом составе Верховной Рады и рассчитывает, что «консенсус украинских политических сил относительно необходимости перехода от обсуждения выборов к работе на благо страны будет принят как воля украинского народа, которая должна уважаться нашими иностранными партнерами».

В МИД напоминают, что после парламентских выборов в Украине, которые состоялись 28 октября, председатель Миссии долгосрочных наблюдателей ОБСЕ Одри Гловер отметила, что «демократический процесс в Украине стал на обратный путь». Другой представитель от ОБСЕ, председатель делегации Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Вальбурга Габсбург Дуглас заявила: «Для того, чтобы услышать позицию ключевых политиков в государстве, не нужно ехать к ним в тюрьму».