ЦИК ушел на совещание, чтобы обговорить фальсификации
11:40, 02 ноября 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия объявила перерыв до 12.00 для проведения совещания по поводу фальсификации результатов выборов в отдельных округах.
Магера обнародовал информацию о перерыве
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании комиссии сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.
«В заседании ЦИК объявляется перерыв до 12.00», - сказал А.Магера.
Как сообщал УНАН, сегодня другой заместитель председателя ЦИК Ж.Усенко-Черная призвала членов комиссии прекратить прием протоколов и немедленно вмешаться в ситуацию в нескольких округах: №№132, 223, 94 - где фальсифицируют результаты выборов.
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