ЦИК ушел на совещание, чтобы обговорить фальсификации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании комиссии сообщил заместитель председателя ЦИК Андрей Магера.

«В заседании ЦИК объявляется перерыв до 12.00», - сказал А.Магера.

Как сообщал УНАН, сегодня другой заместитель председателя ЦИК Ж.Усенко-Черная призвала членов комиссии прекратить прием протоколов и немедленно вмешаться в ситуацию в нескольких округах: №№132, 223, 94 - где фальсифицируют результаты выборов.