Милиция не увидела в округе Пилипишина ни газа, ни братков
20:32, 31 октября 2012Политика
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Милиция отрицает факт распыления слезоточивого газа на территории киевской ОИК № 223.
Милиция говорит, что в ОИК - все спокойно
В столичной милиции отрицают факт распыления слезоточивого газа на территории киевской ОИК № 223 и наличие в помещении неизвестных мужчин спортивного телосложения.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, "информация о газе не соответствует действительности. Кроме того, никакой "братков" там нет. Все спокойно."
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