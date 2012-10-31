Милиция не увидела в округе Пилипишина ни газа, ни братков

В столичной милиции отрицают факт распыления слезоточивого газа на территории киевской ОИК № 223 и наличие в помещении неизвестных мужчин спортивного телосложения.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киеве, "информация о газе не соответствует действительности. Кроме того, никакой "братков" там нет. Все спокойно."