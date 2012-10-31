На заседание ОИК №215 журналистам пустили в глаза слезоточивый газ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По их данным, в помещение ОИК № 215 в Деснянском районе Киева, где началось итоговое заседание окружной избирательной комиссии по установлению результатов выборов в этом округе, ворвались несколько десятков неизвестных лиц. В «Свободе» предполагают, что это сделано с целью сделать невозможным установление окончательных результатов выборов, согласно которым победу в округе одержал кандидат от Всеукраинского объединения «Свобода» Андрей Ильенко.

В пресс-службе напомнили, что в результате пересчета голосов на участке № 800 244 (ранее "уточненный протокол" были сфальсифицированы в пользу провластного кандидата Галина Герега) победу здесь одержал свободовец А.Илленко. Его преимущество составляет 94 голоса.

Журналистам, которые транслируют события с округа № 215, на улице "братки" кандидата Галина Герега распылили в глаза слезоточивый газ, пишет Украинская правда.

От газа пострадали двое журналистов. Они сразу обратились в милицию и стали писать заявление.

По их словам, из автобуса с надписью "Эпицентр" вышли ребята в спортивной одежде и распылили им в глаза слезоточивый газ.