Оппозиция требует полного пересчета голосов в 132-ом округе

Об этом сообщил народный депутат Сергей Соболев, сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина».

По его словам, в соответствии с протоколами с «мокрыми» печатями, в округе победил кандидат от «Батькивщины» Аркадий Корнацкий.

Однако члены ОИК объявили победителем «регионала» Виталия Травянко.

С.Соболев отметил, что всю предыдущую ночь народные депутаты «Батькивщины» пытались добиться пересчета голосов от окружной избирательной комиссии.

«Однако провластные члены комиссии отказались это сделать и приняли незаконное решение о победе кандидата от Партии регионов», - сказал С.Соболев.

Он сообщил, что в эти минуты народный депутат Роман Забзалюк направляется с избирательной документацией в Центральную избирательную комиссию, которые свидетельствуют о победе кандидата от «Батькивщины» А.Корнацкого.

При этом представителем «Батькивщины» в ЦИК уже подана жалоба с требованием провести полный пересчет голосов, в соответствии с протоколами с мокрыми печатями.

Кроме того, как известно, по первым данным на сайте ЦИК после подсчета 100% голосов, в этом округе отрыв А.Корнацкого от В.Травянко составил 4 167 голосов. Спустя сутки данные на сайте изменились в интересах кандидата от Партии регионов.