Батькивщина: Председатель ОИК изменил победителя выборов уже после подсчета голосов

Об этом УНИАН заявил народный депутат от "БЮТ-Батькивщины" Сергей Соболев.

Он напомнил, что сегодня утром на сайте ЦИК по данным обработки 100% протоколов была подтверждена победа кандидата от оппозиции Аркадия Корнацкого с преимуществом над его конкурентом в 4 тысячи голосов.

При этом, по словам С.Соболева, около 18.00 председатель окружной избирательной комиссии зашел в серверную комнату, из которой передаются данные в ЦИК, и после этого победитель в этом округе изменился. В частности, на сайте ЦИК появилась информация, что побеждает кандидат от Партии регионов Виталий Травянко.

По словам С.Соболева, позже выяснилось, что ни один протокол, кроме протокола ОИК, не был исправлен, впоследствии было установлено, что голоса другого кандидата записали в пользу именно кандидата от Партии регионов.

«Когда захотели зайти в ОИК, выяснилось, что помещение заблокировано автоматчиками. Я имею в виду помещение, где находится серверная. Там находились автоматчики с нацеленными автоматами и никого туда не пускали», - заявил С.Соболев.

Кроме того, он отметил, что протокол ОИК был изменен без каких-либо решений этой окружной избирательной комиссии.