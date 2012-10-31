Магера говорит, что электронные данные фальсифицирует не ЦИК

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера опровергает причастность ЦИК и ее представителей или технических сотрудников к фальсификации электронных данных об итогах голосования на выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера заявил сегодня журналистам в ЦИК, комментируя информацию о выявлении разногласий между данными бумажных и электронных протоколов в некоторых округах.

"ЦИК на своем сайте ничего не размещает. ЦИК получает данные, которые поступают из ОИК и автоматически появляются на сайте без какого-либо постороннего влияния", - сказал А.Магера.

Заместитель председателя напомнил, что ЦИК на основании обращений политических партий о разногласиях электронных и бумажных данных обращалась к некоторым ОИК с требованием проверить и внести достоверные данные о результатах голосования. "Мы обращались по одному из киевских округов и эта ситуация была исправлена", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 30 октября ЦИК обязал окружную избирательную комиссию № 223 (Киев, Шевченковский район) немедленно внести в электронную систему "Выборы" достоверные данные о результатах голосования в соответствии с составленными участковыми комиссиями протоколами.

В частности, в округе № 223 на четырех участках были выявлены разногласия между реальными результатами, внесенными в протокол, и данными, которые были внесены в электронную систему.