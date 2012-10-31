Киев уже точно знает 8 своих депутатов (список)

Как сообщает сайт ЦИК, по состоянию на 15.30 итоги выборов народных депутатов подведены в таких округах:

№212, победитель – представитель ВО «Батькивщина» Виталий Ярема;

№213, победитель – представитель ВО «Батькивщина» Владимир Яворивский;

№215, победитель – представитель ВО «Свобода» Андрей Ильенко;

№217, победитель – представитель ВО «Батькивщина» Александр Бригинец;

№218, победитель – представитель ВО «Батькивщина» - Владимир Арьев;

№219, победитель – представитель ВО «Батькивщина» Владимир Бондаренко;

№220, победитель – представитель ВО «Батькивщина» Александр Черноволенко;

№221, победитель – представитель ВО «Батькивщина» Леонид Емец.

В то же время, до сих пор считают голоса в округах:

№211, где лидирует представитель ВО «Батькивщина» Сергей Терехин, обработано 86,04% протоколов;

№214, где лидирует представитель партии «УДАР» Виктор Чумак, обработано 88,88% протоколов;

№216, где лидирует представитель ВО «Батькивщина» Ксения Ляпина, обработано 98,64% протоколов;

№222, где лидирует представитель ВО «Батькивщина» Дмитрий Андриевский, обработано 96,55% протоколов;

№223, где лидирует самовыдвиженец Виктор Пилипишин, обработано только 72,27% протоколов.