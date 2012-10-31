В Киеве в округе Ляпиной исчез председатель УИК с печатью

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет, что в одномандатном избирательном округе №216 (Киев, Днепровский район) в связи с исчезновением председателя одной из участковых избирательных комиссий вместе с печатью не могут установить итоги голосования на выборах народных депутатов Украины 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера сообщил сегодня журналистам в ЦИК.

"В 216 округе куда-то пропал председатель участковой комиссии – это единственный участок, который должен был составить уточненный протокол, и именно этого участка не хватает фактически для подведения итогов в этом округе. Он исчез вместе с печатью", - сказал А.Магера.

По его словам, как куратор Киева он дал указание окружной избирательной комиссии немедленно обратиться в правоохранительные органы для розыска председателя этой участковой комиссии. "Если бы была печать, заместитель председателя комиссии имел бы полное право провести заседание УИК и составить уточненный протокол, а так – ни председателя УИК, ни печати. Я думаю, в ближайшие час-два люди поймут свою ошибку и вернутся на места", - добавил он.

В соответствии с электронной системой "Выборы", на одномандатном избирательном округе №216 обработано 98,64% электронных протоколов. По партийным спискам здесь побеждает ВО "Батькивщина" при поддержке 31,19%. Второе место занимает партия "УДАР" (27,43%), а третье – ВО "Свобода" (14,87%). Партия регионов в этом округе получила поддержку 12,36% избирателей. По мажоритарной системе в этом округе лидирует выдвиженка ВО "Батькивщина" Ксения Ляпина (29,27%), а самовыдвиженец Александр Супруненко занимает второе место с поддержкой 27,78% избирателей.