Ефремов: Оппозиция пытается сфальсифицировать выборы в 14-ом округе

Народный депутат Украины, Председатель парламентской фракции Партии регионов Александр Ефремов сообщил, что представители Объединенной оппозиции “Батьківщина” пытаются сфальсифицировать выборы в 14 округе Винницкой области. Об этом он заявил в среду, 31 октября, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

“Мне хотелось бы подчеркнуть, что сейчас происходят недопустимые вещи в 14 округе Винницкой области. Представители БЮТ делают все для того, чтобы сфальсифицировать выборы. Они дошли до совершенно недопустимых вещей, когда группы людей пытаются ворваться на избирательные участки и уничтожить бюллетени”, - сообщил политик.

А.Ефремов отметил, что все должны помнить об уголовной ответственности за нарушения законодательства, которое предусматривает лишение свободы от 2 до 5 лет. “И если наши коллеги не поймут этого, то они подставят людей, которые будут привлечены к уголовной ответственности”, - заявил он.

“Хочу подчеркнуть, что там (в 14 округе) дерутся не наши кандидаты. Все обязаны соблюдать закон. И по данному округу видно, что представители Объединенной оппозиции “Батьківщина” пытаются нарушить закон”, - сказал председатель фракции ПР.

А.Ефремов также добавил, что в регионах, где традиционно голосовали за Партию регионов, все уже подсчитано. “Мы приняли все результаты. У нас был только один случай в Ирпене, где мы посоветовали нашему кандидату не ввязываться в борьбу и признать свое поражение”, - отметил парламентарий.

По данным сайта ЦИК, в округе №14 победил самовидвиженец Виктор Жеребнюкс результатом 33,32% голосов.

В то же время, сегодня, 31 октября, в Объединенной оппозиции «Батьківщина» заявили, что в 14-м округе в Винницкой области преднамеренно были уничтожены некоторые бюллетени, которые удостоверяли победу кандидата от «Батьківщини» Ивана Мельничука.

Как заявил руководитель центрального избирательного штаба «Батькивщины» Александр Турчинов, «ночью были повреждены коробки с бюллетенями, которые были предоставлены и собраны участковыми комиссиями за нашего кандидата», - сказал он. При этом, отметил А.Турчинов, И.Мельничук узнал об этом случайно. По его словам, ОИК этого округа впоследствии принимает решение о пересчете именно тех коробок с бюллетенями, которые были уничтожены. «Представители от власти протянули решение о пересчете именно тех коробок, которые были уничтожены и которые были повреждены. В этих коробка нашли бюллетени за нашего кандидата, но в них были проставлены дополнительные отметки», - сказал А.Турчинов.

Соответственно, отметил он, эти бюллетени были признаны недействительными и, таким образом, уменьшается количество голосов за И.Мельничука и увеличивается - за провластного кандидата.