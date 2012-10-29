Ефремов: в парламенте будет 230 депутатов ПР, но этого мало

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время прямого включения из пресс-центра ПР в эфире телеканала «Украина».

А.Ефремов считает, что по спискам ПР будет иметь около 80 народных депутатов, а в мажоритарных округах - около 150.

Как подчеркнул А.Ефремов, такого количества народных депутатов недостаточно для эффективной работы в парламенте. «Будем искать коллег по парламенту, чтобы объединиться», - сказал он.

По словам А.Ефремова, «идеальный вариант - чтобы политики задумались, как объединить страну, а не как разъединить ее».

В то же время он не уточнил, кто может стать партнерами Партии регионов в парламенте, добавив, что «это покажут только переговоры».

По его словам, сейчас политики еще не отошли от предвыборной риторики. «Сейчас они еще борются», - сказал А.Ефремов.

На уточняющий вопрос, будет ли Партия регионов выдвигать свою кандидатуру на пост главы Верховной рады Украины, А.Ефремов ответил, что это будет зависеть от формата договоренностей.