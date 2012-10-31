13 округов тормозят подсчет голосов (список)

В частности, как свидетельствует сайт ЦИК, в Винницкой области, где в целом обработано 96,7% протоколов, в округе №11, где побеждает кандидат от ВО «Батькивщина» Наталия Солейко, обработано лишь 61,81%.

В Киевской области, которая остается аутсайдером по подсчету голосов, – здесь обработано лишь 88,22% протоколов, медленнее всего устанавливаются результаты выборов в округе №95, где сейчас побеждает кандидат от ВО «Батькивщина» Вячеслав Кутовый, обработано 55,05% протоколов; в округе №91, где лидирует представитель партии «УДАР» Руслан Сольвар, обработано 70,05% протоколов; в округе №94, где лидирует представитель ВО «Батькивщина» Виктор Романюк, обработано 84,55% протоколов.

В Кировоградской области медленнее всего считают голоса в округе №101, где лидирует представитель Партии регионов Виталий Грушевский, обработано 69,60% протоколов.

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В Луганской области, где в целом обработано 95,91% протоколов, в округе №104 (лидер – самовыдвиженец Владимир Струк) обработано лишь 58,71% протоколов.

Во Львовской области меньше всего протоколов – 81,64% - обработано в округе №122 (лидер – представитель ВО «Батькивщина» Василий Пазиняк).

В Черкасской области в округе №194, где лидирует представитель ВО «Батькивщина» Николай Булатецкий, обработано лишь 59,03% протоколов; а в округе №197, где лидирует самовыдвиженец Богдан Губский, обработано 48,63% протоколов.

В Киеве меньше всего протоколов обработано в округе №223 (лидер – представитель ВО «Свобода» Юрий Левченко) – 66,33%, а также в округе №211 (лидер – представитель ВО «Батькивщина» Сергей Терехин) – 81,39%.