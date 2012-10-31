СМИ: члены окружкома попали в больницу, куда и забрали с собой протоколы

Об этом сообщил журналист 5 канала по телефону в прямом эфире.

"Были госпитализированы двое членов участковых избирательных комиссий. Их увезли на скорой помощи в местную больницу", - рассказал он.

"Члены избирательных комиссий увезли с собой в больницу протоколы избирательных комиссий. При осмотре их вещи исчезли", - отметил журналист.

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Он также уточнил, что в больнице у членов ОИК диагностировали обострение желчекаменной болезни.

"По мнению главного врача центральной больницы Канева, они не смогут принять участие в продолжении работы ОИК. Они смогут приступить к работе не раньше завтрашнего (31 октября) обеда", - цитирует Украинская правда.

По состоянию на 24.00 и поныне ОИК подсчитала 48,63% протоколов. Губский имеет 34,67% голосов, Даценко - 31,83%.