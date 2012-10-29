На Черкасщине «пропала» глава окружной избирательной комиссии

Об этом сообщил заместитель председателя Черкасской областной организации Комитета избирателей Украины Юрий Сас в группе “Черкащина: захистимо вибір” на Facebook.

Согласно его сообщению, «ОИК №197 работает без председателя комиссии. Якобы ей стало плохо и она покинула заседание. Так же поднялся и ушел спать один из операторов, который должен передавать данные в ЦИК, а другой находится в полусонном состоянии. Тем не менее ОИК работает, рассматривает протоколы УИК. Уже рассмотрено более 90, из них 50 признанные таковыми, которые уточнения не требуют. Но цифры в систему не вводятся или вводятся медленно. Никаких результатов, кроме параллельного подсчета Объединенной оппозиции, пока нет».

По словам Ю.Саса, по состоянию на 11.00 29 октября окружная избирательная комиссия № 197 в Каневе рассмотрела только 75 из 146 комплектов итоговых протоколов участковых избирательных комиссий в округе. В то же время члены комиссии продолжают принимать комплекты итоговых протоколов от участковых избиркомов, но данные в ЦИК не передают и не объясняют почему. Они передали вчера данные по двум протоколам, и эти данные находятся на сайте ЦИК. В окружкоме стоят очереди, члены участковых избиркомов нервничают из-за задержки приема избирательной документации. По данным ЦИК, в округе № 197 обработано всего 1,36% протоколов.

В то же время, один из лидеров Объединенной оппозиции «Батьківщина» Николай Томенко сообщил о «стягивании» правоохранителей в Канев. По его словам, в центр округа №197 – город Канев – «разбираться» и «помочь» с подсчетами голосов стягиваются чиновники и правоохранители со всех областей Украины во главе с председателем Черкасской облгосадминистрации Сергеем Тулубом. Об этом сообщает пресс-служба областного избирательного штаба ВО «Батьківщина» со ссылкой на вице-спикера парламента.

По словам Н.Томенко, в настоящий момент в Черкасском штабе оппозиции есть информация из 144 участков из 146, которые расположены в избирательном округе №197. Согласно этой информации, координатор Совета оппозиционных сил Черкасской области Леонид Даценко уверенно побеждает самовыдвиженца Богдана Губского.

По мнению юристов Черкасского штаба оппозиции, скорее всего стоит задача попытаться признать выборы в 197-м округе недействительными.