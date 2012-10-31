Оппозиция просит международных наблюдателей отложить отъезд

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил руководитель центрального избирательного штаба «Батькивщины» Александр Турчинов.

В частности, по его словам, такая ситуация сложилась в Киеве, поскольку провластные кандидаты обжалуют победу представителей оппозиции.

«Ряду судов дано четкое указание Администрацией Президента любые иски представителей от власти удовлетворять немедленно, несмотря на их аргументацию», - сказал А.Турчинов.

Он также заявил, что в других округах также происходят фальсификации результатов голосования. В частности, отметил В.Турчинов в округе № 11 в Винницкой области власть прибегла к поджогу помещения окружной избирательной комиссии, узнав о победе в округе кандидата от оппозиции Наталии Солейко.

Результаты голосования обжаловали в округе № 14 (Винницкая область), где победил кандидат от оппозиции Иван Мельник; искусственно блокируется подсчет голосов в округе № 94 в Киевской области, где оппонентом кандидата от оппозиции Виктора Романюка является депутат от Партии регионов Татьяна Засуха.

«Продолжаются также баталии в округе №95 (г. Ирпень), где кандидат Петр Мельник вместе со ставленником Кличко - Юраковым блокируют победу кандидата от оппозиции Вячеслава Кутового», - заявил А.Турчинов.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и в 99-м округе в Кировоградской области.

«Власть не обращает внимание ни на наблюдателей, ни на заявления о давлении на членов комиссий. Губернаторы нагло идут на это, потому что понимают, что будут лишены своих должностей», - сказал А.Турчинов.

В свою очередь один из лидеров партии «Батькивщина» Николай Томенко призвал международных наблюдателей посетить проблемные округа.

«Отложите свой отъезд на день-два. Мы готовы дать адреса, чтобы вы посмотрели, что такое демократические выборы от Януковича», - сказал он.

Н.Томенко также отметил, что в ряде округов члены комиссий искажают результаты голосования не только за мажоритарщиков, но и за партии. В частности, в протоколах дописываются цифры или закрашиваются корректором предыдущие данные и вместо них пишут новые.

«Мы имеем примеры, где массово переписываются или закрашиваются протоколы», - сказал он, уточнив, что это происходит в Кировоградской и Киевской областях.