Сын Азарова прошел в Верховную Раду

Такие данные обнародованы электронной системой «Выборы народных депутатов 2012» в Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 100% электронных протоколов участковых комиссий.

Всего за А.Азарова, выдвинутого Партией регионов, проголосовало 62 615 избирателей.

Второе место в данном мажоритарном округе занял бывший народный депутат Украины нескольких созывов Анатолий Хмелевой, выдвинутый Коммунистической партией Украины. Он набрал 9,66% голосов избирателей, за него отдали свой голос 7 954 человек.

Затем идет представитель Объединенной оппозиции «Батькивщина» Олег Зонтов, набравший 4,66% (3 838 голосов) и представитель Аграрной партии Дмитрий Казацкий, за которого отдали свои голоса 4,45% избирателей, или 3 662 человек.

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Всего в мажоритарном округе №47, который был разбит на 114 избирательных участков, баллотировались 10 кандидатов в народные депутаты Украины.

Справка УНИАН. Алексей Азаров родился 13 июля 1971 года в городе Калуга (Россия), гражданин Украины. На протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее. Является директором Международного фонда содействия инвестициям. Член Партии регионов, проживает в городе Киеве, судимостей нет.