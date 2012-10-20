Сына Азарова уличили в подкупе избирателей и незаконной агитации

11:39, 20 октября 2012
Политика
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Наблюдатели зафиксировали у сына премьер-министра, кандидата-мажоритарщика от Партии регионов Алексея Азарова более тысячи фактов нарушений ведения избирательной кампании.

Наблюдатели поймали сына Азарова на более чем тысяче нарушений

Об этом ZN.UA рассказал Павел Павлов, долгосрочный наблюдатель по 47-му мажоритарному округу (город Славянск, Донецкая обл.).

«Мы выявили более тысячи фактов, касающихся подкупа избирателей и нарушения правил ведения агитации. Например, 52 билборда с его (Алексея Азарова) рекламой появились до официального начала избирательной кампании, и владельцев этих конструкций так и не удалось установить. Причем 400 фактов смогли задокументировать - есть фотографии, видеозаписи, публикации в СМИ. Но тут, к сожалению, оппозиционные кандидаты проявили слабую юридическую подготовку. Как по мне, они должны были блокировать каждый его шаг судебными исками», - сообщил П.Павлов.

По данным ZN.UA, по фактам нарушений А.Азаровым избирательного законодательства было два обращения в ЦИК и один судебный процесс в попытке доказать факт подкупа избирателей. Попытки завершились неудачно: Центризбирком нарушений не увидел. А суд не нашел никакой связи между А.Азаровым и организацией «Инициативы Алексея Азарова „Наш регион“, раздававшей подарки от имени кандидата.

В Комитете избирателей Украины отмечают беспрецедентные затраты сына главы правительства на предвыборную кампанию.

«Наши расчетные данные говорят, что в среднем на каждый округ Партия регионов планирует потратить около 30 млн грн - это собственные ресурсы кандидата-мажоритарщика плюс то, что выделяется в рамках «социальных инициатив» Президента. Кампания в Славянске в этом смысле отличается тем, что затраты выше в несколько раз. Тут кандидат нарушает, прежде всего, правила, установленные в рамках договоренностей внутри самой правящей партии», - рассказал в интервью ZN.UA глава Донецкого областного отделения Комитета избирателей Украины Сергей Ткаченко.

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