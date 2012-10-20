Сына Азарова уличили в подкупе избирателей и незаконной агитации

Об этом ZN.UA рассказал Павел Павлов, долгосрочный наблюдатель по 47-му мажоритарному округу (город Славянск, Донецкая обл.).

«Мы выявили более тысячи фактов, касающихся подкупа избирателей и нарушения правил ведения агитации. Например, 52 билборда с его (Алексея Азарова) рекламой появились до официального начала избирательной кампании, и владельцев этих конструкций так и не удалось установить. Причем 400 фактов смогли задокументировать - есть фотографии, видеозаписи, публикации в СМИ. Но тут, к сожалению, оппозиционные кандидаты проявили слабую юридическую подготовку. Как по мне, они должны были блокировать каждый его шаг судебными исками», - сообщил П.Павлов.

По данным ZN.UA, по фактам нарушений А.Азаровым избирательного законодательства было два обращения в ЦИК и один судебный процесс в попытке доказать факт подкупа избирателей. Попытки завершились неудачно: Центризбирком нарушений не увидел. А суд не нашел никакой связи между А.Азаровым и организацией «Инициативы Алексея Азарова „Наш регион“, раздававшей подарки от имени кандидата.

В Комитете избирателей Украины отмечают беспрецедентные затраты сына главы правительства на предвыборную кампанию.

«Наши расчетные данные говорят, что в среднем на каждый округ Партия регионов планирует потратить около 30 млн грн - это собственные ресурсы кандидата-мажоритарщика плюс то, что выделяется в рамках «социальных инициатив» Президента. Кампания в Славянске в этом смысле отличается тем, что затраты выше в несколько раз. Тут кандидат нарушает, прежде всего, правила, установленные в рамках договоренностей внутри самой правящей партии», - рассказал в интервью ZN.UA глава Донецкого областного отделения Комитета избирателей Украины Сергей Ткаченко.