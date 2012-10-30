У Королевской теперь новая мечта - стать президентом

Лидер партии «Украина – Вперед!» Наталия Королевская признает поражение своей политической силы на парламентских выборах и намерена, сделав организационные и кадровые выводы, приступить к формированию новой оппозиции для участия в дальнейшем в местных и президентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы признаем свое поражение. По нашим результатам партия «Украина – Вперед!» получила 4,5% голосов, но в связи с техническим увеличением явки наш результат был размыт… Наша сегодня главная задача, которую мы поставили перед собой, - формирование новой оппозиции», - сообщила Н.Королевская.

По ее словам, для нее и членов ее партии удивительным является тот факт, что оппозиционные силы единодушно признали результаты выборов. «Это означает, что они променяли свою позицию на депутатский значок», - считает Н.Королевская. По ее словам, единственным человеком, который не изменил своим принципам, осталась Юлия Тимошенко, а «самыми заинтересованными людьми, чтобы Тимошенко находилась в тюрьме, являются Яценюк и Турчинов».

На вопрос, намерена ли она в будущем объединиться с Ю.Тимошенко, Н.Королевская с иронией ответила: «Когда Тимошенко будет на свободе, будем думать. Потому что объединяться с ней там (в тюрьме – УНИАН) у меня нет никакого желания. Я хочу быть с двумя своими сыновьями».

Н.Королевская подчеркнула, что после завершения выборов «мы проведем работу над ошибками, мы проведем как организационные, так и кадровые выводы, чтобы брать эту крепость не с наскока, а идти, побеждать и ломать… Мы будем перегруппировываться и идти далее».

На уточняющий вопрос, намерена ли Н.Королевская баллотироваться в 2015 году в президенты, она ответила: «Да, безусловно».

Также Н.Королевская заверила, что финансирование ее политической силы было исключительно честным и прозрачным, и чтобы рассеять сомнения, в ближайшее время, согласно действующему законодательству, партия обнародует все источники финансирования избирательной кампании.